الولايات المتحدة تتخطى عتبة الـ3 ملايين حالة كورونا

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلتخلال يوم أمس الأربعاء أكثر من 58.6 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتتجاوز الحصيلة الإجمالية عتبة الملايين الثلاثة.
أكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفيدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة أن الولايات المتحدة سجلتخلال يوم أمس 58601 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، بعد قفزة قياسية بـ60021 إصابة في اليوم السابق.
وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في الولايات المتحدة خلال يوم أمس، حسب بيانات
وبشكل عام، رصدت في الولايات المتحدة حتى الآن، حسب إحصاءات الجامعة، 3055144 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، منها 132309 حالات وفاة و953420 حالة شفاء، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.
وعاودت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الارتفاع في الأسبوعين الماضيين، مع تسجيل بعض الولايات زيادة قياسية في أعداد المرضى.
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