عمدة موسكو يعلن إلغاء إجبارية ارتداء الأقنعة الواقية

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أنه سيتم إلغاء إجبارية ارتداء الأقنعة الواقية في شوارع موسكو بداية من يوم 13 الشهر الجاري.
وقال عمدة موسكو إن شرط الإلتزام بالتباعد الاجتماعي واحترام المسافة بين الأشخاص سيبقى قائما في الأماكن العامة.
وسجلت موسكو خلال الأسابيع الأخيرة تراجعا ملحوظا في عدد
وبلغ عدد الإصابات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 707301 إصابة، و10843 حالة وفاة.
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