بوتين لا يعتزم إجراء محادثات مع السعودية بشأن "أوبك+"

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط في الوقت الراهن لإجراء محادثات مع السعودية بشأن اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+".
جاء تصريح بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس، ردا على سؤالفيما إذا كان الرئيس بوتين أجرى اتصالات مع الرياض مع اقتراب شهر أغسطس، موعد تقليص تخفيضات الإنتاج التي تنفذها مجموعة "أوبك+".
ووفقا لاتفاق "أوبك+"، الذي أبرمته
ويخشى المتعاملون في أسواق النفط من تراجع الطلب على الخام، وسط مخاوف من حدوث موجة ثانية من وباء كورونا.
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