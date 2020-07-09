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بوتين لا يعتزم إجراء محادثات مع السعودية بشأن "أوبك+"

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أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط في الوقت الراهن لإجراء محادثات مع بشأن اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+".

جاء تصريح بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس، ردا على سؤال

فيما إذا كان الرئيس بوتين أجرى اتصالات مع الرياض مع اقتراب شهر أغسطس، موعد تقليص تخفيضات الإنتاج التي تنفذها مجموعة "أوبك+".

ووفقا لاتفاق "أوبك+"، الذي أبرمته

دول المجموعة في أبريل الماضي، يجب تقليص تخفيضات الإنتاج الحالية من نحو 9.7 مليون برميل يوميا إلى 7.7 مليون برميل يوميا، ما لم يتم تمديد التخفيضات الحالية.

ويخشى المتعاملون في أسواق النفط من تراجع الطلب على الخام، وسط مخاوف من حدوث موجة ثانية من وباء .

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