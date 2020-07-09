توقعات في الأردن ببدء العام الدراسي في أغسطس المقبل

توقع أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية في الأردن، نواف العجارمة، اليوم الخميس، أن يبدأ العام الدراسي الجديد، في 10 أغسطس المقبل.
وقال العجارمة لإذاعة "حياة أف أم"، إن "الوزارة قررت المزج بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد للعام الدراسي الجديد"، مؤكداأن "عودة الطلبة إلى الصفوف المدرسية ستكون شبه جزئية من خلال تقسيمهم، وتقسيم الغرفة الصفية الواحدة إلى قسمين، كل منهما في أيام محددة لهم، لضمان الاشتراطات الصحية اللازمة".
وأضاف: "الوزارة تأخذ بعين الاعتبار
وبين العجارمة بأنه تم إعداد برامج استدراكية للمهارات التي فاتت الطلبة أثناء فترة الانقطاع بسبب كورونا، إضافة إلى برامج تعنى بالفجوات بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد.
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