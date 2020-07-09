ارتفاع وفيات كورونا في إيران لـ 221 حالة

سجلت إيران، اليوم الخميس، أعلى حصيلة وفيات يومية منذ تفشي فيروس كورونا، بلغت 221 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 12305 حالات.
كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 2079إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع الحصيلة إلى 250458.
وقالت الوزارة إن 3324 مصابا بالفيروس في حالة صحية حرجة.
كذلك ارتفع عدد المتعافين إلى 212176 شخصا.
وقالت الوزارة إن 9 أقاليمفي وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي؛ خوزستان، وأذربيجان الشرقية، وأذربيجان الغربية، وكردستان، وكرمانشاه، وهرمزغان، وبوشهر، وخراسان، وإيلام.
وأضافت أن 10 أقاليم أخرى في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي؛ طهران، وأصفهان، ومازندران، وغلستان، والبرز، وكرمان،و يزد، وهمدان، وأردبيل، وسيستان، وبلوشيستان.
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