إيطاليا تفرض حجرا صحيا لمدة أسبوعين على القادمين إليها من المغرب

سيفتح المغرب الباب أمام مواطنيه في إيطاليا للعودة إلى أرض الوطن، ابتداء من منتصف ليلة الثلاثاء المقبل، بينما تفرض إيطاليا قيودا جديدة على القادمين إليها من المغرب.

وقالت القنصلية الإيطالية في الدار البيضاء، اليوم الخميس، إن كل المغاربة، والمقيمين في المغرب، الذين سيدخلون إلى إيطاليا، مطالبون باحترام حجر صحي، يصل إلى 14 يوما، وأوضحت أن هذا القرار تم اتخاذه من طرف وزارة الصحة الإيطالية، ليتم تطبيقه على كل المواطنين المغاربة.

يذكر أن المغرب أعلن، أمس الأربعاء، عن فتح حدوده الجوية والبحرية، بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق، في وجه المواطنين المغاربة والمقيمين في المغرب.

وأوضحت الحكومة المغربية أنه سيتم تنظيم رحلات بحرية من إيطاليا، وفرنسا للمواطنين المغاربة الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، بالإضافة إلى الرحلات الجوية، التي قالت إن الخطوط الملكية المغربية سترفع من ايقاعها.

وكان المغرب قد فرض الحجر الصحي على كل قادم من الخارج تطأ قدماه أرض الوطن، إلا أنه تم تغيير البروتوكول الصحي للقادمين من الخارج، ليتم الاكتفاء بطلب إجراء اختبار فيروس كورونا، في اليومين السابقين للرحلة.