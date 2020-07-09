علامة “غوتشي” الشهيرة تتعاقد مع عارضة أزياء مصابة بمتلازمة داون

أصبحت إيلي جولدستاين، البالغة من العمر 18 سنة، أول عارضة أزياء مصابة بمتلازمة داون، تتعاقد مع دار الأزياء الإيطالية “غوتشي”، وتظهر على غلاف مجلة “فوغ” الشهيرة.
وأعلنت غوتشي انضمام عارضة الأزياء المصابة بمتلازمة داون، وقالت عن التجربة إنها “تتجاوز حدود الجمال من خلال امتلاك أنواع مختلفة من الوجوه الجميلة، وجمعها معًا كوحدة واحدة، وللتأكيد على أن الجمال موجود في كل مكان، ووجود في كل شخصك”.
وقال المدير الابداعي لغوتشي أليساندرو ميكيلي، إن تصميم ِ”ماسكارا” مستوحى من شخصية حقيقية تستخدم الماكياج لتخبر قصتها عن الحرية بطريقتها الخاصة، في إشارة إلى تجربة إلي جولدستاين.
عارضة الأزياء جولدستاين، فتاة بريطانية، معروف عنها حبها للقراءة، والتمثيل والرقص، وتملك قوة شخصية ملفتة للانتباه، وقد ظهرت لأول مرة في عالم الأزياء، قبل 3 سنوات.
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