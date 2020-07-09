قبل أيام من إعادة فتحها لاستقبال المصلين.. حملة لتعقيم المساجد

بعد إعلان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إعادة فتح المساجد أمام المصلين، الأربعاء المقبل، بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق، بسبب جائحة كورونا، انطلقت الاستعدادات لذلك.

وأطلقت السلطات في عدد من أقاليم المملكة، حملات لتعقيم المساجد، وتنظيفها، حرصا على صحة، وسلامة رواد بيوت الله.

ومن بين الجهات، التي أنطلقت فيها الاستعدادات لإعادة فتح المساجد، جهة الدارالبيضاء – سطات، حيث وضعت شركة الدارالبيضاء للبيئة مع المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية للجهة برنامجا مسطرا، لتقوم بعمليات تعقيم جميع المساجد الموجودة على صعيد جميع عمالات مقاطعات الدارالبيضاء.

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وقال القائمون عن عملية تنظيف وتعقيم المساجد قبل فتحها، الأسبوع المقبل، إنها تأتي لتكميل مجموع التدابير، التي قامت بها مصالح شركة الدارالبيضاء للبيئة منذ الإعلان عن أول حالات كورونا، ومواكبة الرفع التدريجي للحجر.

وينتظر فتح المساجد، ابتداء من صلاة ظهر يوم الأربعاء 15 يوليوز الجاري، مع مراعاة الحالة الوبائية المحلية وشروط المراقبة الصحية التي ستدبرها لجان محلية بأبواب المساجد.

يذكر أن المساجد، على الرغم من أنها ستفتح في وجه المصلين، إلا أنها ستظل مغلقة بالنسبة إلى صلاة الجمعة إلى أن يعلن عن ذلك، في وقت لاحق، وسط دعوة وزارة الأوقاف إلى “مراعاة المصلحة الشرعية من عدم إلحاق أذى العدوى بالآخرين”، وذلك بعدم توجه كل شخص يحس بأعراض الوباء إلى المسجد.