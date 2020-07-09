بينهم طبيبة وشرطي.. إصابة 50 شخصا بفيروس كورونا في طنجة

أكدت التحاليل المخبرية، ليلة الأربعاء/ الخميس، في طنجة، إصابة 50 شخصا جديدا بفيروس كورونا المستجد، موزعين على بؤر صناعية، ومهنية، ومخالطين.
وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″ إلى أن من بين الإصابات الجديدة 33 ذكورا، و17 إناثا، بينهم طبيبة في مستشفى محمد الخامس، وشرطي، وبؤر صناعية أخرى.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن الحالات الجديدة تتوزع على منطقة مغوغة، السواني، والمرس، وطنجة المدينة، والجيراري، واجزناية، وحي سيدي بوحاجة.
وكانت جهة الشمال قد سجلت وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة، 2716 حالة مؤكدة.
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