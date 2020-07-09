49 حالة جديدة بكورنا في جهة العيون تليها مراكش آسفي.. والإصابات الجديدة بـ9 جهات

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأربعاء، حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، التي كشفت عن 178 حالة إضافية، في عدد من جهات المملكة.

وسجلت أكبر حصيلة في جهة العيون الساقية الحمراء والتي اكتشفت بها 49 حالة جديدة، فيما سجلت 46 حالة جديدة بمراكش آسفي، و38 بالدار البيضاء سطات، و26 بفاس مكناس.

كما سجلت 6 حالات بكلميم واد نون، و5 بسوس ماسة، وحالتين بكل من الرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة، وحالة واحدة بالشرق.

وبذلك ارتفع إجمالي حالات الإصابة بالوباء، منذ بدء الأزمة في المملكة إلى 14949، تعافى منها 11372حالة، مقابل 242 حالة وفاة، فيما لاتزال 3335 حالة قيد العلاج.