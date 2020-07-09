تستعد مدينة طنجة لافتتاح قصر الثقافة والفنون، الذي يشكل فضاء فنيا ضخما، يقدم الإضافة إلى المشهد الثقافي في مدينة طنجة، خصوصا، والمغرب بصفة عامة.
ولتقريب جمهور “اليوم 24″ من المشروع، الذي يرتقب أن يرى النور في الأيام المقبلة، رصد لكم “اليوم 24” جولة داخل “قصر الفنون”:
كانت هذه تفاصيل خبر جولة في “قصر الفنون” طنجة.. مشاهد من المعلمة الضخمة قبل الافتتاح- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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