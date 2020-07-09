جولة في “قصر الفنون” طنجة.. مشاهد من المعلمة الضخمة قبل الافتتاح- فيديو

تستعد مدينة طنجة لافتتاح قصر الثقافة والفنون، الذي يشكل فضاء فنيا ضخما، يقدم الإضافة إلى المشهد الثقافي في مدينة طنجة، خصوصا، والمغرب بصفة عامة.

ولتقريب جمهور “اليوم 24″ من المشروع، الذي يرتقب أن يرى النور في الأيام المقبلة، رصد لكم “اليوم 24” جولة داخل “قصر الفنون”: