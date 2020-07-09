طقس الخميس.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن يظل الطقس حارا نوعا ما إلى حار بالجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية، وداخل سوس، والأقاليم الجنوبية، والسايس وبالسهول الداخلية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية، خلال الصباح والليل، بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى وبالواجهة المتوسطية. فضلا عن ظهور سحب ركامية شيئا ما خلال الزوال فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية.

وسيكون الطقس مستقرا بالبلاد، مع سماء قليلة السحب إلى صافية على العموم. مع احتمال هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية، وجنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

ستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي، ومن الشمال وأحيانا من الغرب بباقي الجهات.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و33 درجة بالجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و30 درجة بداخل منطقة سوس، والسهول الداخلية، والسايس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 18 و25 درجة بالمنطقة الشرقية، والمرتفعات وقرب السواحل.

وستكون درجات الحرارة العليا في انخفاض، وستتأرجح ما بين 42 و46 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 40 و44 درجة بالجنوب الشرقي، وسهول تادلة، والهضاب العليا الشرقية وبداخل سوس، وما بين 34 و39 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، والسايس، والمنطقة الشرقية، وما بين 24 و31 درجة بمرتفعات الأاطلس وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والجرف الأصفر، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.