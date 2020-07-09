إندونيسيا تتجاوز 70 ألف إصابة بفيروس كورونا مع ارتفاع قياسي في الحالات اليومية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:43 مساءً, 9 يوليو 2020 م المناطق - واس سجلت إندونيسيا أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم وبلغت 2657 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 70736 حالة.

وقال المسؤول بوزارة الصحة أحمد يوريانتو إن إندونيسيا سجلت 58 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 3417 حالة

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