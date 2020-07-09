بعد إصابته بكورونا.. 'العمدة' يوجه رسالة إلى جمهوره

وقال محمد في تدوينة على صفحته بموقع (فيس بوك): "اخوتي واحبتي المتابعين بفضل الله تعالى وبفضل دعائكم أمر بوضع صحي جيد ومستقر، تصلني رسائلكم وسؤالكم عني، ممتن جداً لصدق مشاعركم".

يذكر أن النجم الدولي السابق ومدرب منتخب الناشئين الحالي، عماد محمد، وعائلته أصيبوا، أمس الأربعاء، بفايروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

