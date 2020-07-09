2020-07-09 | 12:29
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وقال محمد في تدوينة على صفحته بموقع (فيس بوك): "اخوتي واحبتي المتابعين بفضل الله تعالى وبفضل دعائكم أمر بوضع صحي جيد ومستقر، تصلني رسائلكم وسؤالكم عني، ممتن جداً لصدق مشاعركم".
يذكر أن النجم الدولي السابق ومدرب منتخب الناشئين الحالي، عماد محمد، وعائلته أصيبوا، أمس الأربعاء، بفايروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
يذكر أن النجم الدولي السابق ومدرب منتخب الناشئين الحالي، عماد محمد، وعائلته أصيبوا، أمس الأربعاء، بفايروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابته بكورونا.. 'العمدة' يوجه رسالة إلى جمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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