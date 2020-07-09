بالفيديو والصور: سيرين عبد النور تحتفل بذكرى ١٣ عاماً على زواجها

احتفلت الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور، يوم أمس، بمرور ١٣ عاماً على زواجها من فريد رحمة. ونشرت منشور عبر حسابها الرسمي على انستغرام تذكرت فيه يوم زفافهما.

نشرت سيرين صوراً مميزة من حفل زفافها من العام 2007، حيث اختارت صورا تجمعها بزوجها وهي بغاية الرومانسية. وعلّقت عبد النور على مجموعة الصور كاتبةً: "صارو ١٣ سنة والعمر كله يا رب". Advertisements كما ونشرت لاحقا فيديو لها وهي تخبر لحظة وصولها الى العرس عام 2007، وكشفت ممازحة أن زوجها اعتقد بأنها غيرت رأيها عندما تأخرت عن النزول من السيارة. وكتبت على الفيديو "بضل ناسي وأنا بضل دكرو"، في اشارة الى انها دائما تذكر زوجها بهذه اللحظة الظريفة.

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