بالوثيقة.. الكعبي يوصي بإيقاف قرار تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال

تنشر الخليج 365، وثيقة تتضمن توصية من النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي إلى مجلس الوزراء، بإيقاف قرار تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال.

وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "أوصى مجلس الوزراء بإيقاف قراره المتمثل بتجديد تراخيص الهاتف النقال وذلك بسبب سوء الخدمة من قبل شركات الهاتف والمشاكل المتعلقة بالديون المترتبة بذمتها وارتفاع سعر الكلفة بالنسبة للاتصالات والانترنت".



وأضاف البيان، أن "مخاطبة النائب الأول جاءت بعد المطالبات الرسمية التي قدمت من قبل النواب في اللجان النيابية (الاعلام والاتصالات، والنزاهة والمالية)"، مبيناً أن الكعبي دعا "مجلس الوزراء لعرض الطلب على الوزراء للتراجع عن قرار التجديد لهذه الشركات واعلام مجلس النواب".

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