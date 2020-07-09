'غولدمان ساكس' ترفع توقعاتها لأسعار برنت وخام غرب تكساس الوسيط

رفعت مؤسسة "غولدمان ساكس" توقعاتها لسعر خام برنت لعام 2020 إلى 40.51 دولار للبرميل، كما ورفعت توقعاته لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 36.88 دولار للبرميل. وخفضت المؤسسة توقعاتها لسعر الغاز في هنري هب إلى دولارين للمليون وحدة حرارية بريطانية. و"غولدمان ساكس" هي مؤسسة خدمات مالية واستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات، تعدّ من أشهر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم، وتعمل في أكثر من 30 دولة ولديها 6 فروع إقليمية وأكثر من 100 مكتب و 35,000 موظف، وتعمل في المجالات الرئيسية لأعمال المؤسسة هي إدارة الثروات العالمية، الخدمات المالية المؤسسية، إدارة الإستثمار.

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