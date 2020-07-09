'غولدمان ساكس' ترفع توقعاتها لأسعار برنت وخام غرب تكساس الوسيط

رفعت مؤسسة "غولدمان ساكس" توقعاتها لسعر خام برنت لعام 2020 إلى 40.51 دولار للبرميل، كما ورفعت توقعاته لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 36.88 دولار للبرميل.
و"غولدمان ساكس" هي مؤسسة خدمات مالية واستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات، تعدّ من أشهر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم، وتعمل في أكثر من 30 دولة ولديها 6 فروع إقليمية وأكثر من 100 مكتب و 35,000 موظف، وتعمل في المجالات الرئيسية لأعمال المؤسسة هي إدارة الثروات العالمية، الخدمات المالية المؤسسية، إدارة الإستثمار.
كانت هذه تفاصيل خبر 'غولدمان ساكس' ترفع توقعاتها لأسعار برنت وخام غرب تكساس الوسيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.