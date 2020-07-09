اعلنت هيئة الانواء الجوية، الخميس، عن حالة الطقس لغاية يوم الاثنين المقبل، فيما اشارت الى ان درجة حرارة البصرة ليوم غد ستصل الى نصف درجة الغليان.

اليوم الخميس مع جدول بدرجات الحرارة غدا الجمعة وبعد غد السبت Advertisements درجات الحرارة ليوم غد الجمعة الطقس يومي الاحد والاثنين المقبلين

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كانت هذه تفاصيل خبر البصرة تصل الى نصف درجة الغليان غدا.. تعرف على حالة الطقس لغاية الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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