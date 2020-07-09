بالفيديو الشرطة الاتحادية تشرع بحملات تعفير في مدينة الصدر

ضمن خطة محاربة فايروس كورونا والحد من انتشاره تواصل قيادة الشرطة الاتحادية حملاتها لتعفير احياء مدينة الصدر وتوزيع المؤونة عليها .

اطلاق هكذا حملات تحمل جوانب ايجابية متعدده منها زيادة وعي المواطن وتحفيزه على اتباع طرق الوقاية ، خاصة في المناطق الشعبية التي تحتاج الى تثقيف صحي اكثر من غيرها .



وتستهدف حملات قتل الفايروس المناطق ذات الكثافة السكانية التي لطالما حققت نسبا مرتفعه في عدد الاصابات والوفيات بعموم البلاد