بالفيديو الشرطة الاتحادية تشرع بحملات تعفير في مدينة الصدر

ضمن خطة محاربة فايروس كورونا والحد من انتشاره تواصل قيادة الشرطة الاتحادية حملاتها لتعفير احياء مدينة الصدر وتوزيع المؤونة عليها .
اطلاق هكذا حملات تحمل جوانب ايجابية متعدده منها زيادة وعي المواطن وتحفيزه على اتباع طرق الوقاية ، خاصة في المناطق الشعبية التي تحتاج الى تثقيف صحي اكثر من غيرها .
وتستهدف حملات قتل الفايروس المناطق ذات الكثافة السكانية التي لطالما حققت نسبا مرتفعه في عدد الاصابات والوفيات بعموم البلاد
اطلاق هكذا حملات تحمل جوانب ايجابية متعدده منها زيادة وعي المواطن وتحفيزه على اتباع طرق الوقاية ، خاصة في المناطق الشعبية التي تحتاج الى تثقيف صحي اكثر من غيرها .
وتستهدف حملات قتل الفايروس المناطق ذات الكثافة السكانية التي لطالما حققت نسبا مرتفعه في عدد الاصابات والوفيات بعموم البلاد
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