بالصور: أميرة عربية تتزوج من أجنبي يصغرها بـ9 سنوات

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أعلن في المملكة المتحدة عن عقد قران الأميرة راية بنت الحسين (34 عاماً) على فارس نيد دونوفان (25 عاماً)، بمباركة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وحضر عقد القران جلالة الملكة نور الحسين، وسفير المملكة لدى لندن عمر النهار، وعائلة دونوفان، وسط مراسم احتفال مختصرة وفقا للإجراءات والتعليمات المتبعة بسبب جائحة كورونا.
وأعلن عن خطوبة الأميرة راية على دونوفان في شهر تشرين الأول عام 2019.
هذا وسادت موجة من الجدل بين النشطاء الأردنيين حول ديانة نيد، إذ تساءلوا عما إذا كان غير مسلم. من جهته، لم يكشف بيان الديوان الملكي عن ديانته ولم تشر وسائل الإعلام إليها أيضا، في حين ظهر شيخ في إحدى الصور.
يشار إلى أن الأميرة راية، هي بنت العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال، وجلالة الملكة نور الحسين عام 1986.
أما نيد هو حفيد الروائي البريطاني الشهير روالد دال، وابن الروائية شانتال صوفيا "تيسا دال"، وجدته لوالدته هي الممثلة الأمريكية باتريسيا نيل.
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