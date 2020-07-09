بالصور: توم كروز في 'مهمة مستحيلة'

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وظهر النجم أثناء قيادته لدراجة ناريّة في جولات بموقع تصوير فيلمه الجديد بمقاطعة أوكسفورد البريطانية. وبحسب الصحيفة، فإنّ "الصور تظهر قيام كروز بالتدرّب على المشاهد التي سيستخدم فيها الدراجة". ومع هذا، نشرت "ديلي ميل" أيضاً لقطات لطائرة مروحية، أشارت إلى إن "النجم الأمريكي كان بداخلها يجري تدريبات على المشاهد التي ستتطلب وجوده على متنها ضمن أحداث الفيلم".
ويبدأ التصوير من جديد خلال الأسبوع الجاري بعد حصول توم كروز على تصريحات العمل من وزير الثقافة البريطاني "أوليفر دودين"، الذي وافق على ذلك مع الالتزام التام بإجراءات الوقاية بين فريق العمل.
وكان من المفترض أن يبدأ تصوير الفيلم في شباط الماضي في مدينة فينيسيا الإيطالية، إلا أن تفشي فيروس "كورونا" ساهم في التأجيل. وسبق أن أعلن كروز، خلال الشهر الماضي، أنه مستعد لتشييد مدينة بالكامل تكون خالية من كورونا بموقع تصوير الفيلم ببريطانيا، ليتمكن من استكمال العمل عليه في بيئة مأمنة له ولفريق العمل.
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