هزة أرضية جديدة شرق خانقين

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت صباح اليوم الموافق 9/7/2020 عند الساعة (9:46:40) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في منطقة قصر شيرين في إيران، وتبعد (17) كم شرق قضاء خانقين في محافظة ديالى".وأوضحت، أن "قوت الهزة بلغت 3.4 درجة مئوية على مقياس رختر ولم يتم الشعور بها من قبل المواطنين"، داعيةً المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

وكانت وزارة النقل أعلنت، أمس الأربعاء، تسجيل حدوث هزة أرضية بقوة 4.2 درجة قرب الحدود العراقية الإيرانية شرق قضاء خانقين.