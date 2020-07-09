بالصور.. حريق كبير وسط بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن اخماد حريق كبير اندلع وسط العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "10 فرق الدفاع اطفاء تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلاع داخل مخزن مشيد من صفائح الچينكو متخذ لخزن للأصباغ والمواد الانشائية تقدر مساحته 1000 متر مربع يجاوره العديد من الابنية التجارية والمصرفية في منطقة الكرادة ساحة الفردوس تحديدا".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني في جانب الرصافة بذلت جهود كبيرة من أجل تطويق النيران وابعاد خطرها عن الابنية المجاورة من ضمنها مصرف قريب من موقع الحريق حتى تمكنت من تنفيذ الاقتحام المباشر بأسناد عجلة السلم التي صبت كميات كبيرة من مادة الفوم المخلوط بالماء من اجل اخماد للأصباغ المشتعلة دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الخسائر المادية"، مشيرة الى انه "تم على اثر ذلك فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الامر بعد استدعاء خبير الادلة الجنائية".

Advertisements