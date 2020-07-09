شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت: شفاء 578 حالة جديدة من " كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الكويت، اليوم، شفاء 578 حالة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد – 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد إلى 42686 متعافياً.



وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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