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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أشاد بجهودها قادة دول العالم.. الإمارات أكبر مزود للمساعدات في مكافحة فيروس كورونا في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
قدمت دولة الإمارات نموذجاً فريداً ومتميزاً على المستوى العالمي في التعامل مع جائحة كورونا، كما عكست توجيهات وجهود القيادة الرشيدة في الدولة أعلى مستويات الإنسانية والحضارة.
وكانت لجهود الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المتميزة منذ بداية الأزمة بالغ الأثر على المستويين المحلي والدولي، وأشاد بها قادة دول العالم والمنظمات الدولية.
وكانت دولة الإمارات رائدة في تعزيز الجهود الإنسانية العالمية الرامية إلى وقف انتشار الفيروس منذ بداية إنتشاره وهي أكبر مزود للمساعدات في مكافحة الفيروس في المنطقة، حيث عملت على أن تصل مساعداتها تلك إلى البلدان المحتاجة بصرف النظر عن أي اعتبار ومن بين تلك الدول الصين وإيطاليا والمملكة المتحدة وإيران وباكستان والبرازيل وروسيا واليمن وأفغانستان وغيرها.
كما تعاونت دولة الإمارات مع العديد من المنظمات العالمية لتعزيز فعالية وضمان وصول مساعداتها إلى الدول التي تحاول التصدي لجائحة كورونا .
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