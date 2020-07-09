صحيفة: تسهم الإمارات بالقدر الأكبر في تأسيس نهضة عربية حديثة في مجال الفضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020

أبو ظبي - الخليج 365

أكدت صحيفة خليجية، أن قرار دولة الإمارات العربية المتحدة لاختراق مجال الفضاء علمياً وعملياً، لم يكن ترويجاً ودعاية، بل طموحاً حقيقياً وواقعياً من قيادة تسابق الزمن ولا تعرف المستحيل ولا حدود لطموحاتها، وتسعى للريادة العالمية في مختلف المجالات، وتسعى بدأب للمساهمة الفعالة في تطور البشرية، ومن هذا المنطلق جاءت توجيهات القيادة الطموحة بوضع «خارطة طريق» للنهوض بقطاع الفضاء الإماراتي، وتنفيذ المشروعات الكبيرة، وتأسيس المراكز العلمية الحديثة لأبحاث الفضاء، وتوقيع أكثر من 50 اتفاقية شراكة مع وكالات فضاء إقليمية وعالمية.



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وأضافت صحيفة "البيان" الإماراتية الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365"، أنه إيماناً بدورها في النهوض بأمتها العربية، تعمل الإمارات على تأسيس نهضة فضائية عربية، من خلال ريادتها فيه إقليمياً، كونها صاحبة أكبر قدر من المشاريع العربية في مجال الفضاء.. لافتة إلى أنه وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، أطلقت الدولة "المجموعة العربية للتعاون الفضائي"، لتأسيس المشاريع المتقدمة لاستكشاف الفضاء، ووضعت أحدث تأهيل وتدريب للكوادر القادرة على إعداد أجيال من الشباب العربي في مجال الفضاء.

وذكرت أنه وإلى جانب إطلاق الرواد الإماراتيين للفضاء، والاستعداد بعد أيام لرحلة "مسبار الأمل" لكوكب المريخ، أطلقت وكالة الإمارات للفضاء، مشروع القمر الصناعي العربي «813»، الذي سيعمل على تنفيذه عدد من المهندسين والشباب العرب، وسيجري تمويله من الوكالة، وسيتم تطويره في المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات، والذي يعتبر أول مركز بحث لمشاريع الفضاء في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت "البيان" في ختام افتتاحيتها أنه هكذا تسهم الإمارات بالقدر الأكبر في تأسيس نهضة عربية حديثة في مجال الفضاء، وتنهض بأمتها في هذا المجال العلمي الحيوي الكبير وسط نخبة قليلة من كبريات دول العالم المتقدم