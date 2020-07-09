شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سياسي سعودي يكشف عن مصير تركيا في ليبيا وسوريا والعراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المحلل السياسي السعودي سامي البشير المرشد، اليوم، إن تركيا ستخرج ذليلة من سوريا وليبيا والعراق، مؤكدًا أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يغرد خارج الزمن ويعيش أحلامًا لا يمكن له تحقيقها.



وكتب في تغريدة عبر "تويتر": تركيا تحتل مؤقتا شمال سوريا وشمال العراق وغرب ليبيا وتهيمن على قطر لكنها ستخرج ذليلة مهزومة لأن أيام الاستعمار قد ولت دون رجعه ونظام أردوغان يغرد خارج الزمن ويعيش أحلامًا لا يمكن له تحقيقها".

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