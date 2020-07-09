تركيا تبتز اللاجئين السوريين .. إما ليبيا أو الطرد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت مصادر تركية معارضة عن إبتزازات يتعرض لها اللاجئون السوريون، من النظام التركي ورئيسه رجب طيب أردوغان، بهدف إجبارهم على الذهاب إلى ليبيا .



وقالت المصادر، أن تركيا أقامت معسكرات تدريب على أراضيها لإستقطاب اللاجئين السوريين بهدف الدفع بهم للقتال ضمن مرتزقتها في ليبيا تحت ذريعة دعم حكومة فايز السراج .

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وذكرت المصادر، بحسب وسائل إعلام تركية، نظام أردوغان خير مئات الشباب السوريين بين الذهاب إلى ليبيا أو تهجيرهم إلى بلادهم التي نزحوا منها .. مؤكدة أن نظام أردوغان يعمل على إستغلال اللاجئين السوريين أسوأ إستغلال .

ودفعت تركيا بالاف الشباب السوريين للقتال ضد الجيش الوطني الليبي ضمن إتفاقية التعاون الأمني والعسكري التي وقعتها مع حكومة السراج .

وبلغ عدد السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا حتى الآن، 15 الف و300 سوري، في حين تستمر فصائلها في تدريب العشرات في معسكراتها إستعداداً لإرسالهم إلى ليبيا، بحسب ما بيان صادر عن المرصد السوري في الخامس من يوليو الجاري