في مرمى النار.. قصص مرعبة لأطفال تعز مع قصف الحوثي

لم تتوقف الميليشيات الحوثية عن قصفها منازل المدنيين في تعز اليمنية، وتقبع المدينة تحت القصف والدمار وغياب الخدمات والصعوبات الاقتصادية الاستثنائية التي خلفها حصار الميليشيات لتعز منذ 5 أعوام، بل إن الحوثيين يستهدفون مستقبل تعز أيضا باغتيال الأطفال.

أزمات نفسية، وخوف يعشعش في قلوب هؤلاء الأطفال القاطنين في مناطق التماس مع الميليشيات الحوثية، وإن كان القصف والرعب قد أودى بحياة العديد من الأطفال في تعز، وحفر ذكريات مؤلمة فيمن بقي منهم على قيد الحياة، فإن الرعب الذي خلفته أصوات القذائف والانفجارات الحوثية قد ترك أثراً أكبر في أطفال حي صالة شرقي مدينة تعز.

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ويروي هؤلاء الأطفال قصصاً مرعبة عن قذائف حوثية، وطلقات قناصة الميليشيات التي استهدفتهم أو استهدفت أصدقاءهم، ويتحدثون بابتساماتٍ بريئة تخفي خلفها ذاكرة الهلع، مواقف مرعبة عاشوها وهم يشاهدون أقرانهم يتساقطون جرحى أو متوفين بسبب قذيفة حوثية أو طلقة قناص نزعت الرحمة من قلبه.

ويحرم هؤلاء الأطفال من أبسط حقوقهم، فحتى اللعب الذي هو حقٌ فطري لكل أطفال الدنيا، بات محرماً عليهم، ومقترناً بأقسى اللحظات التي ستعيش معهم لسنواتٍ قادمة، يحدث هذا في ظل غياب شبه كامل، للدور الحكومي لمساعدة هؤلاء الأطفال وأسرهم على تجاوز الأزمات النفسية والتداعيات الصحية التي تخلفها فجائع الحرب وأهوالها في قلوبهم الصغيرة.

ومع غياب دور المنظمات المحلية والدولية، والهيئات التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الأطفال، تتنامى آثار الحروب النفسية والصحية على الفئات المتضررة من الحروب، خصوصاً شريحة الأطفال، على الرغم من الدعم الكبير الذي تتلقاه هذه المنظمات للقيام بدورها في مساعدة هذه الفئات خصوصاً الأطفال على تجاوز الأزمات النفسية القاسية التي يعانونها بسبب الحرب.