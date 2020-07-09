بعد ضربها من قبل طيران «مجهول».. تركيا ترسل تعزيزات عسكرية ضخمة إلى قاعدة الوطية.. ونشطاء ينشرون فيديو جديد

نشر نشطاء ليبيون شريط فيديو جديد لمعدات عسكرية ثقيلة تركية كانت في طريقها إلى قاعدة الوطية بالعاصمة طرابلس.

ويظهر من شريط الفيديو المنشور، حجم المعدات المرسلة إلى الوطية، عقب القصف الذي تعرضت له القاعدة، ما أسفر عن تدمير نظام الدفاع الجوي التركي في القاعدة.

وأفادت قناة "العربية" بأن تعزيزات عسكرية تغادر معيتيقة بالعاصمة الليبية نحو قاعدة الوطية التي تسيطر عليها حكومة الوفاق غير الشرعية والموالية لتركيا.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، إن الجيش "يتوقع هجومًا تركيًّا في أي وقت"، مشددًا على أن القوات الليبية ستقوم "بكل ما يلزم لردع أي اعتداء".

وأوضح "المسماري"، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز"، "نتوقع الهجوم التركي في أي ساعة وفي أي وقت.. نحن قمنا بكل ما يلزم لردع أي اعتداء على قواتنا.. رصدنا ما يدل على أن تركيا ذاهبة إلى المعركة الفاصلة وهي معركة سرت الجفرة".

وأضاف "لا توجد أي مؤشرات من قبل الطرف الآخر على قبول وقف إطلاق النار والذهاب إلى المفاوضات".

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كانت قاعدة الوطية العسكرية الواقعة على مسافة 140 كيلومترًا جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس قد تعرضت لقصف جوي ليل السبت.

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري مساء أمس الأربعاء، أن تركيا تريد الوصول إلى منطقة الهلال النفطي من أجل السيطرة على البلاد، مؤكدًا أن الجيش الليبي يرصد التحركات التركية في محيط سرت والجفرة.

أشارت وسائل إعلام محلية ليبية، أن تركيا أرسلت دعما عسكريا جديدا إلى قاعدة الوطية الجوية الليبية التي تسيطر عليها فصائل حكومة الوفاق بعد أيام على القصف الذي دمر منظومات دفاعها الجوي بالقاعدة.

وتناقل ناشطون ليبيون صورا لرتل عسكري مكون من عدة شاحنات محملة بأسلحة ومعدات في طريقه إلى قاعدة الوطية الجوية، بعد تفريغ طائرة شحن عسكرية تركية حمولتها في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.