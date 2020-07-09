تركيا تعزز «الوطية».. ورصد تحركات نحو سرت.. والجيش الليبي: «الطيران المجهول جاهز» ويعلن تفاصيل المعدات الجديدة التى أرسلتها أنقرة

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري مساء أمس الأربعاء، أن تركيا تريد الوصول إلى منطقة الهلال النفطي من أجل السيطرة على البلاد، مؤكدًا أن الجيش الليبي يرصد التحركات التركية في محيط سرت والجفرة.

أشارت وسائل إعلام محلية ليبية، أن تركيا أرسلت دعما عسكريا جديدا إلى قاعدة الوطية الجوية الليبية التي تسيطر عليها فصائل حكومة الوفاق بعد أيام على القصف الذي دمر منظومات دفاعها الجوي بالقاعدة.

وتناقل ناشطون ليبيون صورا لرتل عسكري مكون من عدة شاحنات محملة بأسلحة ومعدات في طريقه إلى قاعدة الوطية الجوية، بعد تفريغ طائرة شحن عسكرية تركية حمولتها في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

منظومة جديدة في الوطية

وكانت وسائل إعلام تركية، أكدّت مطلع الأسبوع الحالي، أن الجيش التركي يعدّ لنشر منظومة دفاع جديدة في قاعدة الوطية الجوية، بعد التدمير الذي طال المنظومة السابقة، إثر تعرّض القاعدة فجر الأحد الماضي إلى عدّة غارات جويّة.

وذكرت التقارير أن الجيش التركي سيقوم قريبا بنصب منظومات دفاع جوي جديدة، وأنه سيفعّل منظومة "إس 125" التي اقتناها من أوكرانيا أخيرا، فوق المجال الجوي لمدينة سرت، وبعض المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للأتراك في غرب ليبيا.

وجود تركي دائم

وتعمل أنقرة على إنشاء قاعدة جويّة وأخرى بحرية بمدينة مصراتة، من أجل التأسيس لوجود تركي دائم في ليبيا، ولهذا الغرض قامت بتركيب منظومات دفاع جويّ وتستمر في ضخّ الأسلحة والمعدات العسكرية والمرتزقة إلى الأراضي الليبية.

وأعلنت القوات البحرية التركية، أمس الأربعاء، أنها ستجري مناورات بحرية ضخمة قبالة السواحل الليبية خلال الفترة المقبلة.

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قاعدة معيتيقة

وفي سياق متصل، كشفت مصادر بالجيش الوطني الليبي، لموقع "الوطن"، عن دفع تركيا بمعدات عسكرية جديدة تم رصدها، وصلت إلى العاصمة "طرابلس" وتحديدا في قاعدة معيتيقة المحتلة من تركيا، حيث من المتوقع نقلها إلى قاعدة الوطية الجوية التي تم تدمير 80% من قدراتها بعد 9 ضربات متتالية قبل أيام أعلن الجيش الوطني الليبي مسؤوليته عنها.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنه حسب المعلومات التي توافرت لدى الجيش الوطني فقد تم رصد وصول طائرة عسكرية من طراز إيه سي 130 والتي تستخدم لدى القوات الخاصة في القيام بعمليات هجومية أرضية وهي طائرة مجهزة كذلك لحالات الطوارئ.

وأضاف المصدر أنه تم رصد وصول طائرة عسكرية أخرى من طراز إيه 400 إم، محملة بمعدات عسكرية جديدة من المتوقع أن يتم نشرها في قاعدة الوطية العسكرية، في إطار تحركات تركيا للتعامل مع الضربة الموجعة التي تلقتها.

الطيران المجهول

وقال المصدر إن "طيران الجيش الوطني الليبي جاهز لهم، أو كما يصفونه بالطيران المجهول، نقول لهم الطيران المجهول بانتظار معداتكم وسيضربها من حيث لا تعلمون".

وأكد المصدر أن الجيش الوطني الليبي لن يستسلم أبدا لقوات الغزو التركي مهما جلبوا من أسلحة ومعدات عسكرية إلى ليبيا ومرتزقة وغيرها.

وكانت ضربات قوية استهدافت قاعدة الوطية الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال التركي بتسع ضربات متتالية فدمرت منظومة دفاع جوي تركية من طراز هوك، كما دمرت منظومة التشويش من طراز كورال وأخرجت 3 رادرات من الخدمة، فضلا عن سقوط خسائر بشرية في القوات التركية.