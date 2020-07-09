وقوع 217 جريمة في اللاذقية السورية

قال مصدر جنائي في محافظة اللاذقية إنه تم كشف 11 جريمة قتل، و51 جريمة سرقة، و156 ضبط جريمة معلوماتية خلال النصف الأول من العام الجاري، منوهًا بتراجع نسبة الجريمة في المحافظة بشكل عام.

وأوضح المصدر لصحيفة "الوطن"، أنه من بين الجرائم التي جرى الكشف عنها، تم إلقاء القبض على شخصين لإقدامهما على حوادث قتل وخطف عدة وتقديمهما إلى القضاء المختص، كما تم

القبض على طفل (الحدث) لإقدامه على قتل شخص طعنًا بالسكين عندما كشفه خلال قيامه بعملية سرقة منزله.

وفي جريمة أخرى وبسبب خلاف عائلي، أقدم (الحدث) على قتل والده مستخدمًا سلاحًا ناريًا، كما أقدمت امرأة على قتل شخص، بداعي الشرف.

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وعن جرائم السرقة والسلب والمخدرات، تم إلقاء القبض على عدد من المجرمين

الذين قاموا بارتكاب عدة حوادث سلب وسرقة من المنازل في اللاذقية وريفها.

ولفت المصدر إلى أنه تم القبض أيضا على أشخاص بجرم حيازة حبوب مخدرة بقصد التعاطي والترويج والبيع، فضلا عن عمليات تصنيع الحبوب المخدرة من نوع كبتاغون، وترويج وتعاطي الحشيش، وجرت مصادرة كميات منها وآلات لتصنيع الحبوب المخدرة.

وفيما يخص جرائم المعلوماتية، بيّن المصدر أنه تم القبض على عدد من المتهمين، بينهم نساء، قاموا بإنشاء حسابات وهمية على فيسبوك بانتحال أسماء وصفات آخرين، والتشهير بسمعة البعض الآخر.