تسجل 176 وفاة و6509 إصابات بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، عن تسجيل 176 وفاة و6509 إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، لتصبح الحصيلة الإجمالية 707301 إصابة منها 10843 حالة وفاة.
كانت السلطات الصحية الروسية سجلت أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ أواخر أبريل، مع تراجع ملموس في حصيلة الوفيات اليومية أيضًا.
وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم الخميس في تقريرها اليومي رصد 7113 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 7176إصابة يوم أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 30 أبريل عندما تم تسجيل 7099 إصابة.
وشهد معدل الإصابات اليومية بالفيروس في روسيا انخفاضا لليوم السادس على التوالي.
وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في روسيا حتى الآن 613994، بينها 230225 حالة نشطة، ما يمثل ارتفاعا بـ679 حالة نشطة منذ يوم أمس.
ورصدت السلطات الصحية خلال آخر 24 ساعة
وكانت حصيلة الوفيات اليومية جراء كورونا في روسيا لآخر مرة عند مستوى 92 حالة في 25 مايو الماضي.
وتماثل 6342 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 375164 شخصا.
وأجري في روسيا حتى الآن 18.1 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19".
وفي العاصمة موسكو، تقل حصيلة الإصابات اليومية عن الألف لليوم الثاني على التوالي، وسجلت هناك خلال اليوم الماضي 12 وفاة و885 إصابة بالوباء (مقابل 14 وفاة و811 إصابة أمس).
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