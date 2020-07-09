الصين تقرر فرض قيود على منح تأشيرات لأمريكيين

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين قررت فرض قيود خاصة بمنح التأشيرات لأفراد أمريكيين، وذلك ردًا على القانون الأمريكي "المعيب" بشأن التبت.
قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في تصريح صحفي، أمس الأربعاء: "نحث الجانب الأمريكي على وقف التدخل في الشؤون الداخلية الصينية، متخذًا التبت ذريعة لذلك، والامتناع عن مواصلة الانحدار على المسار الخاطئ، حتى لا يؤدي ذلك إلىإلحاق المزيد من الضرر بالعلاقات الصينية-الأمريكية والتبادلات والتعاون بين البلدين".
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن شؤون التبت شؤون داخلية صينية خالصة لا تحتمل تدخلًا أجنبيًا، لافتًا إلى أن الصين تتبع سياسة انفتاح وأن التبت مفتوحة أمام الجميع دون قيود على دخول الأجانب إليها.
ولفت تشاو إلى أن إحصاءات غير
ويأتي هذا الإجراء الصيني ردًا على ما وصفته بكين بـ"تصرفات أمريكية بالغة السوء" بشأن القضايا المتعلقة بالتبت.
كان وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، أعلن الثلاثاء الماضي، أن واشنطن ستفرض قيودًا على منح التأشيرات لعدد من المسؤولين الصينيين، على خلفية الوضع فى منطقة التبت الصينية.
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