ارتفاع إصابات كورونا إلى نحو 198 ألف حالة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بواقع 442 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، و12 حالة وفاة.

أوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للمصابين في ألمانيا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 197783 شخصًا، كما بلغ إجمالي الوفيات 9048 بعد تسجيل 12 حالة وفاة جديدة​​​ هذا اليوم.

ووفقا للمعهد سجلت ألمانيا في اليوم السابق397 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

واقترب عدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم من 550 ألف وفاة، فيما تجاوز عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء الـ 12 مليون مصاب.