أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بواقع 442 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، و12 حالة وفاة.
أوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للمصابين في ألمانيا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 197783 شخصًا، كما بلغ إجمالي الوفيات 9048 بعد تسجيل 12 حالة وفاة جديدة هذا اليوم.
ووفقا للمعهد سجلت ألمانيا في اليوم السابق397 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
واقترب عدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم من 550 ألف وفاة، فيما تجاوز عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء الـ 12 مليون مصاب.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع إصابات كورونا إلى نحو 198 ألف حالة في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.