اعتقال حاكم سابق لولاية مكسيكية بميامي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات المكسيكية أن سيزار دوارتي، وهو حاكم ولاية مكسيكية سابق، اعتقل في مدينة ميامي الأمريكية.



ونقل مكتب المدعي العام المكسيكي عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها إن السلطات اعتقلت شخصا يدعى سيزار "دي" في ميامي.

وأكد رئيس وحدة الاستخبارات المالية بوزارة الخزانة المكسيكية، سانتياجو نييتو، عبر تويتر أن الرجل هو دوارتي، وهنأ وزير الخارجية مارسيلو إبرارد على "إجراءات تسليم" حاكم ولاية تشيهواهوا السابق.

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وقال نييتو: "لا أحد فوق القانون".

يشار إلى أن السلطات المكسيكية اتهمت دوارتي ، الذي كان حاكما لولاية تشيهواهوا المضطربة في الفترة من 2010 إلى 2016، بإساءة استخدام الأموال العامة.

وفي يناير/كانون ثان، قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن الولايات المتحدة وافقت على تسليم الحاكم السابق المدرج على قائمة "الإشعار الأحمر" للإنتربول.