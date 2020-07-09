العاملون الاجتماعيون في المثلث يتظاهرون احتجاجا على ظروف عملهم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر عدد من العاملين الاجتماعيين من منطقة المثلث، احتجاجا على ظروف عملهم، وذلك على الشارع الرئيس 444 بمحاذاة مفرق الجسر في مدينة الطيبة، صباح اليوم الخميس.

وأعلنت نقابة العاملين الاجتماعيين، مؤخرا، عن تصعيد خطواتها النضالية وتشويشات في العمل بسبب تجاهل الوزارات الحكومية لمطالب العاملين الاجتماعيين.

ورفع المتظاهرون والمتظاهرات لافتات كتبت عليها شعارات تطالب الحكومة بالنظر إلى ظروف العاملين الاجتماعيين بصورة جدية، وقالوا إن الحكومة تتجاهلهم وتهمش مطالبهم، في الجانبين المادي والاجتماعي.

وقال سكرتير نقابة العمال العامة في المثلث والعامل الاجتماعي، عبد الجبار عويضة، لـ"عرب 48" إن "ظروف العاملين الاجتماعيين صعبة جدا في كافة النواحي، المادية والاجتماعية، وظروف العمل".

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وأكد أن "الحكومة تتجاهل مطالب العاملين الاجتماعيين خصوصا في ظل جائحة كورونا، ولا يعقل أنه بعد 4 سنوات تعليم أكاديمي يتقاضى العامل الاجتماعي أدنى الأجور".

وأشار إلى أن "موضوع الأمن والأمان من أهم القضايا للعاملين الاجتماعيين، سبق وأن تعرض بعضهم وخصوصا عاملات اجتماعية للعنف الكلامي والجسدي، وهم يتعرضن للتهديدات بشكل شبه يومي".

وختم عويضة بالقول إنه "نطالب الحكومة أن تنظر إلى ظروف العاملين الاجتماعيين أولا، وأن يعيش المسؤولون الواقع الذي انسلخوا عنه في هذا المجال. نطالبهم بالاستجابة لهذه المطالب وإلا فإن الضرر سيعود على المجتمع إثر ازدياد أعمال العنف في المجتمع".