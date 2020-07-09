د. ناصر.. أصيب بفيروس كورونا ولقي مصرعه بسقوطه من علو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي طبيب الأسنان، د. ناصر ناصر (56 عاما)، مصرعه إثر سقوطه عن ارتفاع بمنزله في جديدة المكر، مساء أمس الأربعاء،

وكان المرحوم قد نقل إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا وهو بحالة بالغة الخطورة، وحاولت الطواقم الطبيّة إنقاذ حياته، لكنها باءت بالفشل وأقرت وفاته.

ومما يذكر أن الفقيد هو ابن قرية مجد الكروم في الأصل إلا أنه يقيم في جديدة المكر.

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وجاء في نعي الفقيد الذي نشرته عائلتا صغير وناصر في مجد الكروم أنه "بمزيد من الحزن والأسى، ننعي إليكم وفاة ابننا وفقيدنا الدكتور ناصر ناصر، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جنانه. أهلنا الأكارم.. نظرا للظروف الصحية والتعليمات لمكافحة انتشار فيروس كورونا، نعلمكم أن جنازة الفقيد ستقتصر العائلة المصغرة ولن يكون هناك بيت عزاء، وبإمكانكم إرسال تعازيكم إلى ذوي الفقيد عبر الهاتف ووسائل التواصل الأخرى".

وأكدت العائلة أنه "رغم أن سبب وفاة عزيزنا لم يكن فيروس كورونا، إلا أن فقيدنا كان مصابا وحاملا للفيروس، وبناء عليه، نناشد كل من كان على تواصل معه بالفترة الأخيرة الدخول إلى الحجر الصحي وإجراء الفحوصات اللازمة لضمان سلامتكم وسلامة محبيكم والمحيطين بكم. لا أراكم الله مكروها بعزيز، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى مجلس مجد الكروم المحلي، "لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى. باسم المجلس المحلي نتقدم بأحر التعازي لآل ناصر بوفاة ابننا الدكتور ناصر ناصر. نظرا لظروف وفاة المرحوم، وعلما بأنه كان مصابا بفيروس كورونا نطلب من كل من كان بتواصل مع المرحوم في الأسبوعين الأخيرين الدخول للحجر الصحي وإعلامنا بذلك. كما نعلمكم أنه وحسب تعليمات وزارة الصحة لا يفتح بيت عزاء في هذه الحالة، والجنازة تقتصر على بعض أبناء العائلة. نرجو مراعاة الظروف والتقيد بالتعليمات، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. وإنا لله وإنا إليه راجعون".