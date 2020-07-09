الصحة الفلسطينية: وفيات كورونا ترتفع لـ25 وتسجيل 71 إصابة جديدة بالقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي مواطن (59 عاما) من سكان مدينة قلقيلية صباح اليوم الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الوفيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى 25 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الأربعاء، وفاة مواطن (67 عاما) من بلدة بيت أمر شمال الخليل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، فيما أعلنت الوزارة تسجيل 475 إصابات جديدة بالفيروس، ما يرفع حصيلة الاصابات في الضفة والقدس المحتلتين، منذ بدء الجائحة إلى 4,876.

وبين الإصابات التي سجلت حتى مساء الأربعاء، 316 في محافظة الخليل، و14 في ضواحي القدس، و93 في مدينة القدس، و23 محافظة بيت لحم، و6 محافظة طولكرم، و15 محافظة رام الله والبيرة، و6 محافظة نابلس، و2 أريحا.

إلى ذلك، أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس الدكتور علي الجبريني أنه تم تسجيل 71 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بالقدس.

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وأوضح أن الإصابات لا زالت تنتشر بشكل واسع بين صفوف المواطنين المقدسيين لترتفع إلى 621 إصابة منذ بداية شهر حزيران الماضي .

وقال عضو وحدة مكافحة كورونا إن منطقة مخيم شعفاط وعناتا سجلت ارتفاعا كبيرا في الإصابات لتصبح من المناطق الأكثر تضررا بالفيروس مع بيت حنينا والبلدة القديمة وسلوان وراس العامود .

وأفاد بوجود 16 حالة في المستشفيات من بينها 5 حالات خطيرة.

وناشد الدكتور علي الجبريني المواطنين الالتزام التام بالتعليمات والإرشادات الصحية وسط تلويح رسمي بإجراءات أكثر صرامة في الأيام القليلة القادمة لمحاولة السيطرة على الفيروس. محذرا من اتساع رقعة المخالطين نتيجة التجمعات في مناسبات الأفراح والأماكن العامة.