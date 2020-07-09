دير حنا: إصابات في جريمة إطلاق نار واعتقال 5 مشتبهين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة 5 أشخاص (62 و46 و34 و55 و43 عاما) من دير حنا، بشبهة اقتحام منزل مأهول وإطلاق النار على قاطنيه ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم امرأة بجروح متفاوتة، الليلة الماضية.

وحققت الشرطة مع المعتقلين بالشبهات المنسوبة إليهم، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في عكا بطلب تمديد اعتقالهم على ذمة التحقيقات الجارية، اليوم الخميس. ورجحت أن الخلفية نزاع بين عائلتين.

ووفقا للشرطة، وقع مساء الأربعاء، إطلاق نار في دير حنا، إذ اقتحم مجهولون منزلا وأطلقوا النار تجاه سكانه ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم امرأة، وصفت حالتها بأنها متوسطة. وقدمت طواقم طبية، استُدعيت إلى المكان، الإسعافات الأولية للمصابين ومن ثم نقلتهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما وصلت قوات من الشرطة وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.