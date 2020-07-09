شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا لقادمين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الخميس عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية. وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن جميع الإصابات الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج. ولم يتم الإعلان عن تسجيل وفيات.

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