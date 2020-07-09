حلول إبداعية.. ننشر شروط المشاركة في الدورة الجديدة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، عن شروط وضوابط المشاركة في الدورة الجديدة، والمقرر إقامتها في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل، على أن تكون كافة فعاليتها "أون لاين".

وتضمنت الشروط، تقديم العرض للمرة الأولى، وأن يندرج العرض المشارك تحت واحدة من مسابقتي المهرجان وهما:

ـ مسابقة مسرح الحظر

وتحت هذا العنوان يستقبل المهرجان العروض التي تحالفت فيها الكاميرات أو برامج التواصل المختلفة عبر الإنترنت، وتحالف كلاهما مع دراما الخشبة من أجل البحث عن بدائل للعرض الحي، وهذا هو جوهر التجريب المدفوع بالحاجة والضرورة لاستكشاف المجهول.

وتستقبل المسابقة إبداعات استخدام الكاميرا وبرامج الاتصال عبر الإنترنت (زووم Zoom على سبيل المثال) لخدمة المسرح والتي تم إنتاجها في زمن الجائحة وحتى العاشر من أغسطس، آخر موعد لاستلام الأعمال المتقدمة، والتي قام المخرجون فيها، وفقا لرؤيتهم الحرة، بتجميع وتجهيز وتوليف مقاطع منفصلة قام بها المؤدون – من الممثلين والراقصين والعازفين ومبدعي الصورة التشكيلية – كلٌ في مكانه، حرصا على التباعد الإجباري، في ڤيديو واحد كعرض مسرحي.

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وتتضمن قائمة شروط المسابقة أيضا أن تتراوح مدة الفيديو بين 10 إلى 50 دقيقة، وأن تحتوي الموضوعات، ولا تقتصر، على تأثيرات الجائحة، كما قد تعتمد، ولا تقتصر، علي إعادة تفسير حبكات مسرحية.

ويتم تقييم العرض وفقا للحلول الإبداعية التي يحتوي عليها من منظور مسرحي، على أن تكون عناصر كالتصوير والصوت والمونتاݘ والإضاءة مجرد عوامل مساعدة لتحقيق الرؤية المسرحية محل التقييم، ولهذا فإن استخدام الهواتف النقالة في التصوير هو أمرٌ مُرحَبٌ به تماما.

ــ مسابقة العروض المسرحية المصورة

هذه المسابقة مفتوحة للتنافس بين العروض التي تم إنتاجها مصريا وعربيا وعالميا قبل الجائحة، على أن تتراوح مدتها بين 40 إلى 90 دقيقة ويتم تعديل زمن العروض المقبولة إذا كانت أطول بحيث لا تتجاوز حاجز الـ90 دقيقة.

وطالبت إدارة المهرجان الفرق الراغبة في المشاركة والتنافس بملء استمارة الترشح عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان