58 ألف.. أمريكا تسجل أرقام قياسية بكورونا ثير السخط ضد ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - سجلت الولايات المتحدة أكثر من 58 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أعلى رقم للحالات تسجله دولة واحدة في يوم واحد.

واضطرت كثير من الولايات إلى إغلاق الحانات والشواطئ العامة في محاولة لكبح الزيادة، حيث تواجه الولايات المتحدة صيفا كئيبا وزيادة في حالات الإصابة.

وبالإضافة إلى ما يقرب من 10 آلاف حالة جديدة في ولاية فلوريدا، سجلت كل من ولايتي كاليفورنيا وتكساس أكثر من سبعة آلاف حالة جديدة، وفق سكاي نيوز.

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وشهدت ولايات تنيسي ووست فرجينيا ويوتا زيادات يومية قياسية في الحالات الجديدة.

وترتفع الإصابات في 42 ولاية من بين 50 ولاية، حسب تحليل أعدته رويترز للحالات في الأسبوعين الماضيين، مقارنة بالأسبوعين السابقين عليهما.

ومع استمرار الرئيس دونالد ترامب في التقليل من شأن الوباء، متجنبا وضع كمامة ومواصلا مخاطبة تجمعات كبيرة، قائلاً إن التوصل إلى لقاح بات على بعد شهور فقط، ومؤكدا أن "99 بالمئة" من الحالات ليست خطيرة، بدأ سخط المسؤولين المحليين بالتصاعد، مع إثارة البعض فكرة فرض أوامر جديدة للحجر المنزلي.