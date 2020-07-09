قتيل الخطأ.. مباحث البدرشين تضبط متورطين في مشاجرة أودت بحياة شاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على المتهمين بالتسبب في مقتل شاب بالخطأ إثر مشاجرة بين عائلتين بمركز البدرشين جنوب الجيزة.

تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود مصاب بقرية العزيزية.

شاهد عيان أفاد بأن مشاجرة بين عائلتين، تبادل خلالها الطرفان إطلاق الرصاص، أصيب على إثرها شاب بالخطأ، ونُقل إلى مستشفى قصر العيني للعلاج قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصابته.

قوة من قسم شرطة البدرشين انتقلت إلى محل البلاغ؛ للسيطرة على الموقف، وأمكن ضبط ٤ متهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.

تحرر المحضر اللازم،. وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة للنيابة للتحقيق.