بالصور..غلق مقهيين لخرقهما مواعيد الغلق في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أغلقت حملة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، الأربعاء، مقهيين لخرق صاحبهما قرار الغلق في الساعة 10 مساء، وتجمع شباب في كلا المقهيين في المواعيد المحددة للغلق.

وأكد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، أنه بمرور حملة يقودها لمتابعة غلق المحال بنطاق مركز ومدينة كفر الشيخ، وفق توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تبين خرق صاحبي المقهيين لقرار غلق المحال، ووجود تجمع من الشباب بداخل كلاهما.

ومن جانب آخر قال رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إن الوحدة المحلية نفذت 12 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة، وذلك في أولى أيام الموجة الـ 16 الخاصة بإزالة التعديات على أملاك الدولة،