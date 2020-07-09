كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر طائرة شحن عسكرية تركية تفرغ حمولتها في مطار معيتيقة الليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت قناة العربية نقلا عن مصادرها، أن تعزيزات عسكرية غادرت معيتيقة، بالعاصمة الليبية، متجهة نحو قاعدة الوطية.

وأشارت إلى أن طائرة شحن عسكرية تركية تفرغ حمولتها في مطار معيتيقة الليبي.