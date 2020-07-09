شكرا لقرائتكم خبر عن 63 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مدير الصحة الموريتاني سيدي ولد الزحاف، مساء اليوم عن تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5087 إصابة مؤكدة في البلاد. وأضاف المسؤول الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد، انه تم اكتشاف الإصابات الجديدة خلال إجراء 850 تحليلًا مخبريًا، لافتًا النظر إلى تسجيل 50 حالة شفاء من الفيروس، ليصح عدد المتعافين 1994 شخصًا. وتحدث عن وفاة 4 أشخاص بهذا الوباء، ليرتفع عدد المتوفين إلى 139 حالة.

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