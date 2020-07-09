شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا المكسيك ...7 آلاف حالة إصابة جديدة بالفيروس والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة المكسيكية إن المكسيك سجلت يوم الأربعاء رقما قياسيا جديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد بعدما رصدت 6995 حالة ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 275003.

كما سجلت البلاد 782 وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 32796.

وكان الرقم القياسي السابق الذي سجلته المكسيك في يوم الخميس الماضي بعدما رصدت 6741 حالة.