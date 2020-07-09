شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اجتماع الحكومة.. وفاة رئيس وزراء الكوت ديفوار والان نبدء بالتفاصيل
أُعلنت الكوت ديفوار عن وفاة رئيس الوزراء أمادو غون كوليبالي، بعد مشاركته أمس في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، برئاسة الرئيس الايفواري الحسن واتارا.
وتأتي وفاة غون كوليبالي، البالغ من العمر 61 عامًا، ومرشح حزب تجمع الجمهوريين من أجل الديمقراطية والسلام، الحاكم في البلاد، لخلافة واتارا في الانتخابات الرئاسية المنتظرة خلال شهر أكتوبر المقبل، أيامًا بعد عودته من رحلة علاجية من فرنسا.
وتولى امادو غون كوليبالي عدة حقائب وزارية منها، منصب رئيس وزراء سنة 2017 م.
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