شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة عسكرية يمنية تبدأ محاكمة 175 من قادة ميليشيات الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

بدأت محكمة عسكرية يمنية، أولى جلساتها لمحاكمة زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي، و175 من قيادات الميليشيا بتهمة الانقلاب والتخابر مع إيران.

وعقدت المحكمة العسكرية في محافظة مأرب، أولى جلساتها برئاسة القاضي عقيل تاج الدين رئيس المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة، للنظر في القضية الجنائية الجسيمة رقم (4) لسنة 2020، والمتهم فيها زعيم جماعة الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي و174 متهمًا آخرين، بعدد من التهم أبرزها الانقلاب على الشرعية الدستورية في الجمهورية اليمنية.

ووجّهت النيابة العسكرية تهمًا للمتهمين منها تأسيس تنظيم إرهابي مسلّح باسم «أنصار الله» برئاسة المتهم الأول، وتحت إشراف المتهم الثاني وقيادات عسكرية من حزب الله اللبناني، والحرس والثوري الإيراني، يقوم على فكرة الحق الإلهي في الحكم، وخطط تصدير الثورة الإيرانية إلى اليمن والقوة العسكرية والعنف وسيلته الوحيدة لتحقيق أهدافه، والانقلاب على النظام الجمهوري وسلطاته الدستورية بقوة السلاح والعنف، ووضع رئيس الجمهورية والحكومة رهن الإقامة الجبرية، والشروع في قتل الرئيس.

وتضمنت التهم إقامة علاقات غير مشروعة مع إيران بقصد الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، والاشتراك مع أتباعهم وأنصارهم في الترويج لأفكار تكفيرية متطرفة مخالفة لنصوص القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة، والدستور والقوانين النافذة، والتخابر مع إيران.